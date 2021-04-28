Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем 1 тысячу гривен

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2021 года составила 13 612 гривен. Это на 1 063 гривны больше по сравнению с февралем (12 549 гривен).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с мартом прошлого года) зарплата выросла на 18,9%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 9,5%.
Самая высокая начисленная зарплата в марте была в Киеве - 20132 гривен, самая низкая - в Житомирской области - 10675 гривен.
Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 25 504 гривен, "Финансовая и страховая деятельность" - 24279 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 7749 гривен.
Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривну. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.
Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная зарплата украинцев в 2021 году вырастет на 17,8%, реальная зарплата украинцев (с учетом инфляции) вырастет в 2021 году на 8,6%.