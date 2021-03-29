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Средняя зарплата украинцев за месяц выросла еще на 200 гривен

Новина українською → Киев, Понедельник 29 марта 2021 15:30
Средняя зарплата украинцев за месяц выросла еще на 200 гривен Фото: зарплата выросла на 200 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в феврале 2021 года составила 12 49 гривен. Это на 212 гривен больше по сравнению с январем (12 337 гривен).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с февралем пришлого года) зарплата выросла на 15,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 7,6%.

Средняя зарплата украинцев за месяц выросла еще на 200 гривен

Самая высокая начисленная зарплата в феврале была в Киеве - 18 504 гривен, самая низкая - в Кировоградской области - 9 903 гривен.

Самую большую зарплату получают в сферах "Информация и телекоммуникации" - 23 001 гривна "Финансовая и страховая деятельность" - 22 319 гривен, самую низкую - "Временное размещение и организация питания" - 7 892 гривен.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата штатных работников за январь-декабрь 2020 года составляла 11 591 гривен. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 10,4%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла за год на 7,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин прогнозирует 2021 году рост средней зарплаты до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1%.

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