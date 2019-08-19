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Среди погибших при пожаре в Одессе есть гражданка Австралии

Новости » Происшествия    19.08.2019 - 12:07
Среди погибших при пожаре в Одессе есть гражданка Австралии
Фото: пожар в отеле "Токио Стар" (Нацполиция Украины)

Опознаны тела шестерых погибших

Среди погибших в пожаре в отеле "Токио Стар" в Одессе опознано тело гражданки Австралии. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Отмечается, что опознаны тела уже шестерых погибших при пожаре, о чем сообщил городской глава Одессы Геннадий Труханов в ходе пресс-конференции.

Мэр Одессы отметил, что среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепра. Кроме того, погибла гражданка Австралии.

Напомним, ранее прокуратура Одесской области уточнила, что по делу о пожаре в Одессе в гостинице "Токио Стар" задержали только владельца отеля Вадима Черного. При этом местное издание "Думская" сообщало, что по делу о пожаре в одесском отеле "Токио Стар" задержали еще троих человек, в том числе управляющую еще одной гостиницей.

Как писало РБК-Украина ранее, в Одессе правоохранительные органы задержали Вадима Черного, владельца гостинницы "Токио Стар", где в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар.

Так, пожар в отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа. В результате трагедии не менее 19 человек пострадали, из них 9 погибли. Обстоятельства происшествия выясняются. Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение требований пожарной безопасности.

В прокуратуре уточнили данные о задержанных по делу о пожаре в "Токио Стар" Пожар в Одессе: полиция задержала еще троих человек
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