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Пожар в Одессе: полиция задержала еще троих человек

Новости » Общество    19.08.2019 - 03:36
Пожар в Одессе: полиция задержала еще троих человек

Это управляющая еще одной гостиницы и электрики

По делу о пожаре в одеском отеле "Токио Стар" задержали еще троих человек, в том числе управляющую еще одной гостиницей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Отмечается, что правоохранители начали масштабную операцию проверок после пожара, унесшего жизни 9 человек. Пишет, что течение дня 18 августа обыски провели на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному.

Речь идет, в частности, о гостинице «Зирка». Кроме самого бизнесмена, задержаны еще три человека. Эт управляющая «Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом».

"В "Токио" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму Черному апартаменты", — говпишет "Думская".

Задержаны управляющая "Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом в отеле.

Напомним, ранее в Одессе правоохранительные органы задержали Вадима Черного, владельца гостинницы "Токио Стар", где в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар.

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