ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Серед загиблих у пожежі в Одесі є громадянка Австралії

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 12:07
Серед загиблих у пожежі в Одесі є громадянка Австралії
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (Нацполіція України)

Упізнано тіла шістьох загиблих

Серед загиблих у пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі упізнано тіло громадянки Австралії. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Відзначається, що упізнані тіла вже шістьох загиблих під час пожежі, про що повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов у ході прес-конференції.

Мер Одеси відзначив, що серед них п'ять українців: два жителя Одеської області, двоє киян і житель Дніпра. Крім того, загинула громадянка Австралії.

Нагадаємо, раніше прокуратура Одеської області уточнила, що у справі про пожежу в Одесі в готелі "Токіо Стар" затримали тільки власника готелю Вадима Чорного. При цьому місцеве видання "Думська" повідомляло, що у справі про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар" затримали ще трьох людей, у тому числі керуючу ще одним готелем.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесі правоохоронці затримали Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар", де в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа.

Так, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася у ніч на 17 серпня. У результаті трагедії не менше 19 людей постраждали, з них 9 загинули. Обставини події з'ясовуються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки.

У прокуратурі уточнили дані щодо затриманих у справі про пожежу в "Токіо Стар" Пожежа в Одесі: поліція затримала ще трьох людей
Новини України ОдесаОдесапожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся