Серед загиблих у пожежі в Одесі є громадянка Австралії

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (Нацполіція України)

Упізнано тіла шістьох загиблих

Серед загиблих у пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі упізнано тіло громадянки Австралії. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

Відзначається, що упізнані тіла вже шістьох загиблих під час пожежі, про що повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов у ході прес-конференції.

Мер Одеси відзначив, що серед них п'ять українців: два жителя Одеської області, двоє киян і житель Дніпра. Крім того, загинула громадянка Австралії.

Нагадаємо, раніше прокуратура Одеської області уточнила, що у справі про пожежу в Одесі в готелі "Токіо Стар" затримали тільки власника готелю Вадима Чорного. При цьому місцеве видання "Думська" повідомляло, що у справі про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар" затримали ще трьох людей, у тому числі керуючу ще одним готелем.

Як писало РБК-Україна раніше, в Одесі правоохоронці затримали Вадима Чорного, власника готелю "Токіо Стар", де в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа.

Так, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася у ніч на 17 серпня. У результаті трагедії не менше 19 людей постраждали, з них 9 загинули. Обставини події з'ясовуються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення вимог пожежної безпеки.