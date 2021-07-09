Среди подозреваемых в убийстве президента Гаити есть американцы, - AP

Власти Гаити задержали двух американцев, которые могли иметь отношение к убийству президента Жовенеля Мойза. Его убили в собственной резиденции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Речь идет об американцах гаитянского происхождения, а один из них - бывший охранник канадского посольства в Порт-о-Пренсе.
Между тем представитель Госдепа Нед Прайс ответил, что видел публикации на эту тему, но пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть такие данные.
Перед этим сообщалось, что на Гаити правоохранители задержали еще двух подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Мойза. Власти допускают, что еще несколько убийц могут находиться на свободе.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Мойза убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на его и ранила первую леди.
Впоследствии на Гаити ввели военное положение из-за убийства Мойза.
Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.