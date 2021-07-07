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На Гаити ввели военное положение из-за убийства президента

Новина українською →
Гаити, Среда 07 июля 2021 17:29
На Гаити ввели военное положение из-за убийства президента Фото: убитый президент Гаити Жовенель Моиз (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза. Такое заявление было сделано после экстренного заседания Совета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Diario Libre.

Военное положение - это чрезвычайное положение, которое должно быть введено исполнительной властью, в частности главой государства, и с санкции соответствующего законодательного органа для его исполнения.

Военное положение на Гаити представляет собой концепцию, эквивалентную состоянию войны, и поэтому вооруженные силы наделяются преимущественными полномочиями для осуществления репрессий. Во время военного положения действие конституционных гарантий приостанавливается, в большей или меньшей степени, в зависимости от закона.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе.

При этом, его супруга была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями, но медикам не удалось ее спасти.

Добавим, что на Гаити закрыли Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра. Авиарейсы перенаправляют в другие страны или отменяют.

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