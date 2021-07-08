На Гаити задержали еще двух подозреваемых в убийстве президента
Фото: президент Гаити Жовенель Моиз (GettyImages)
На Гаити правоохранители задержали еще двух подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Власти допускают, что еще несколько убийц могут находиться на свободе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Haiti24.
"Национальная полиция Гаити арестовала в этот четверг еще двух членов группировки, убивших Жовенеля Мойса. Таким образом, число арестованных мужчин достигло восьми человек", - говорится в сообщении.
Напомним, президента Гаити Жовенеля Мойза убили ночью в собственной резиденции. Группа лиц напала на его и ранила первую леди.
Впоследствии на Гаити ввели военное положение из-за убийства Мойза.
Также сообщалось, что в ООН призвали расследовать убийство президента Гаити.