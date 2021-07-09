Серед підозрюваних у вбивстві президента Гаїті є американці, - AP

Влада Гаїті затримала двох американців, які могли мати відношення до вбивства президента Жовенеля Мойза. Його вбили у власній резиденції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Йдеться про американців гаїтянського походження, а один з них - колишній охоронець канадського посольства в Порт-о-Пренсі.
Тим часом представник Держдепу Нед Прайс відповів, що бачив публікації на цю тему, але поки не може ні підтвердити, ні спростувати такі дані.
Перед цим повідомлялось, що на Гаїті правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Мойза. Влада допускає, що ще кілька вбивць можуть перебувати на волі.
Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.
Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.
Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.