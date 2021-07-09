Серед підозрюваних у вбивстві президента Гаїті є американці, - AP

Влада Гаїті затримала двох американців, які могли мати відношення до вбивства президента Жовенеля Мойза. Його вбили у власній резиденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Тим часом представник Держдепу Нед Прайс відповів, що бачив публікації на цю тему, але поки не може ні підтвердити, ні спростувати такі дані.

Йдеться про американців гаїтянського походження, а один з них - колишній охоронець канадського посольства в Порт-о-Пренсі.

Перед цим повідомлялось, що на Гаїті правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Мойза. Влада допускає, що ще кілька вбивць можуть перебувати на волі.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.

Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.

Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.