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На Гаити призвали ООН провести заседание Совбеза и расследовать убийство президента

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Гаити, Среда 07 июля 2021 18:41
На Гаити призвали ООН провести заседание Совбеза и расследовать убийство президента Фото: убитый президент Гаити Жовенель Моиз (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф призвал Организацию Объединенных Наций провести заседание Совета Безопасности. В частности, по ситуации в стране Карибского бассейна после убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также Жозеф призвал международное сообщество начать расследование убийства Моиза.

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. При этом, его супруга была доставлена в больницу с огнестрельными ранениями.

Добавим, что на Гаити закрыли Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра. Авиарейсы перенаправляют в другие страны или отменяют.

Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.

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