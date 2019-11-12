В шаге от свободы: почему Украине нельзя медлить с открытием рынка земли

Украинцы ждут начала земельной реформы (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина остается одной из немногих стран в мире, где нет рынка земли. Отсутствие возможности у граждан и бизнеса свободно покупать и продавать сельхоз угодья сдерживает экономический рост и благосостояние населения. Вместе с тем годами существует "серый рынок", где цена гектаров гораздо ниже, чем она могла бы быть при условии легального рынка.

Команда новой власти во главе с президентом Владимиром Зеленским обещала исправить этот позорный для страны эпизод, приняв закон об обороте сельхозземли. Во вторник Верховная рада планировала рассмотреть ряд законопроектов, дающих старт реформе. Но парламент взял паузу, как минимум пока в президентской фракции "Слуга народа" не найдут консенсус по всем спорным моментам, связанным с земельной реформой.

О том, почему власти не стоит тянуть с запуском рынка земли и каким он может быть уже в следующем году – в материале РБК-Украина.

Верховная рада как никогда близко подошла к отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Парламент во вторник, 12 ноября, планировал принять в первом чтении законопроект (№2178-10), позволяющий снять многолетнее эмбарго на официальную торговлю землей и очертить рамки для работы легального рынка.

Вдобавок депутаты должны были рассмотреть ряд сопутствующих проектов законов, которые касаются рынка земли. Но, не имея достаточно голосов для принятия этих законов, фракция "Слуги народа" взяла паузу для консультаций со своими депутатами. И есть риск, что в ближайшие дни этот вопрос снова может быть отложен.

Зачем нужен рынок земли и почему с ним нельзя медлить? Украина – одна из немногих стран, где запрещено торговать землей. Компанию ей в списке "безземельных" составляют такие государства как Таджикистан, Конго, Северная Корея, Венесуэла и Куба.

И это при том, что в Конституции Украины гарантируется право собственности на землю, как для граждан, так и бизнеса. Но, по сути, это право грубо нарушается десятилетиями, поскольку до сих пор не принят закон об обороте с/х угодий. Из года в год власти продлевали мораторий, вместо того, чтобы принять профильный закон.

Тем временем вместо легального рынка в Украине за многие годы сформировался нелегальный, когда, используя юридические лазейки в законодательстве, все равно проводятся сделки с землей. Но только стоимость угодий в этих случаях в разы меньше, чем она могла бы быть при официальном рынке, когда есть конкуренция и более высокий спрос.

Сейчас основная часть угодий, как граждан, так и государства сдается в аренду агрокомпаниям и фермерам. И, по мнению участников рынка, после старта реформы лишь немногие владельцы земли станут продавать свои активы, продолжив сдавать землю в аренду. Но на рынке аренды около 40% находится в "тени", что вредит как владельцам земли, так и местным бюджетам. Именно поэтому сегмент аренды также нуждается в законодательном урегулировании. И это неотъемлемая составляющая полноценной реформы.

"Все знают, что есть "серый" рынок. Он начался с договоров аренды, эмфитевзисов (передача права пользования земельным участком, – ред.), все понимают, что это обычная купля-продажа, обставляют это завещаниями или как юристы подскажут", – подтвердил в интервью РБК-Украина глава комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский. Кроме того, по его словам, сейчас все больше стало договоров в рамках Гражданского кодекса, позволяющих оформить договоры ренты на 49 лет.

Аргументов, почему рынок можно и нужно вводить, больше, чем достаточно. И основной из них – цена, которая при свободном и конкурентном рынке будет выше, чем сейчас. Но последние соцопросы показывают, что украинцы, запуганные многолетней пропагандой политиков-популистов, по-прежнему скептически настроены к легальной продаже земли.

Часть опасений, выдуманных оппонентами легального рынка, власти попытались развеять, предусмотрев в законопроекте некоторые предохранители. Как, например, ограничения по продаже земли компаниям с иностранным капиталом. Так, в редакции проекта закона авторства депутатов аграрного комитета (№2178-10) запрещается продавать с\х угодья иностранцам, вплоть до 2024 года. Однако власти решили пойти еще дальше, исключив нерезидентов из законопроекта даже как потенциальных участников рынка.

Президент Владимир Зеленский в понедельник заявил, что вопрос продажи земли компаниям с иностранным капиталом будет вынесен на референдум. Когда это произойдет – пока неизвестно. Если в скором времени, то несложно предугадать результат этого волеизъявления, учитывая результаты замеров общественного мнения по земельной тематике. Больше половины граждан выступают не то, что против продаже земли иностранцам, а вообще против снятия моратория как такового.

На данный момент власти исходят из того, что между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения внесут изменения, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины.

"Иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме", – сказал Зеленский.

Норма об иностранцах – далеко не единственное ограничение, предусмотренное в проекте аграрного комитета. Не желая идти на конфронтацию с мелкими и средними фермерами, власти предлагают прописать лимит по объему угодий, которыми может владеть одна компания в пределах страны, области и объединенной территориальной общины. Иными словами, чтобы крупные компании, имеющие доступ к дешевым кредитам за рубежом, массово не выкупили землю. Это еще один миф, разгоняемый критиками легального рынка.

Как пояснял в интервью РБК-Украина советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак, в случае предложенных ограничений ряд компаний не смогут выкупить землю, которую они уже обрабатывают, а значит – лишатся части своей ресурсной базы. "Это значит, что компании не смогут обрабатывать эту землю. А это значит, что инвестиции в тракторы, элеваторы окажутся под угрозой. Уже не говорю о перерабатывающей индустрии", - говорил Мушак.

В модели рынка, к которой склоняются президент и аграрный комитет Рады, земля, вероятно, будет стоить меньше, чем в варианте, предложенном правительством. Кабинет министров, напомним, в своем проекте закона еще в сентябре инициировал допуск на рынок иностранных инвесторов, но при условии, что их компании будут зарегистрированы в Украине. По словам Николая Сольского, решение об ограничениях для иностранцев было принято после совещания у президента.

"Максимально либеральную историю не воспримет значительная часть общества. Зарегулированную – тоже не воспримет значительная часть. У нас шесть миллионов паевиков, об этом тоже не нужно забывать", – признал депутат.

Разрываясь между тем, чтобы угодить всем, и не растерять политическую поддержку населения, партия власти и президент рискуют провалить и откровенно "слить" реформу, которая может дать толчок развитию экономики.

И хотя предложенный аграрным комитетом проект имеет ряд норм, которые могут сдерживать развитие либерального рынка, это все же куда лучше, чем та ситуация, которую мы имеем сейчас. Медля с реформой на пике своей популярности, уже дальше ни у президента, ни у его партии может не быть лучшей возможности для этого хоть и непопулярного у населения, но крайне важного шага для страны.