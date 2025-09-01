UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Спрощена система чи "класика"? Як отримати статус УБД і кому можуть відмовити

Статус УБД може надаватись військовим по-різному (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні отримати статус учасника бойових дій (УБД) військовослужбовці можуть за новою спрощеною системою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

У чому полягає новація: пояснення МОУ

Громадянам нагадали, що нова автоматизована система запрацювала в Україні з січня 2025 року. Завдяки їй статус учасника бойових дій вже отримали понад 71 тисяча військовослужбовців.

У Міноборони пояснили, що новація полягає у можливості отримати статус УБД через Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Уточнюється, що уповноважені особи військових частин зобов'язані вносити до нього інформацію у 5-денний строк - із дня початку виконання бойового завдання.

При цьому розгляд документів, поданих до реєстру ветеранів війни, здійснюється:

  • автоматично;
  • в режимі реального часу.

Військові можуть отримувати статус УБД за новою спрощеною системою (ілюстрація: mod.gov.ua)

"Класичний" спосіб отримати статус УБД

В МОУ повідомили, що нова система доповнила чинний варіант отримання статусу УБД - через комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій.

Йдеться про варіант, коли документи на розгляд комісії подає:

  • або командування військової частини;
  • або військовослужбовець - самостійно.

При цьому комісії ухвалюють рішення впродовж одного місяця з дня отримання відповідної заяви.

Як можна отримати статус УБД (інфографіка: mod.gov.ua)

Що потрібно для самостійного звернення

Для самостійного звернення щодо отримання статусу УБД військовому необхідно подати:

  • заяву за встановленою формою;
  • дві фотокартки 3х4 на матовому папері;
  • документи, що підтверджують участь у бойових діях.

"Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина (де проходить чи проходив службу військовослужбовець під час участі у бойових діях)", - уточнили в Міноборони.

Як отримати статус УБД через комісію (інфографіка: mod.gov.ua)

За яких умов у наданні статусу можуть відмовити

Згідно з інформацією Міністерства оборони України, існують деякі можливі причини відмови у наданні військовому статусу учасника бойових дій.

Так, надання статусу УБД може бути відхилене у таких випадках:

  • відсутність правових підстав або необхідних документів;
  • подання недостовірної інформації;
  • наявність обвинувального вироку суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час бойових дій.

Наголошується водночас, що рішення комісії можна оскаржити у судовому порядку.

"Якщо причини відмови усунуті, заявник може подати документи повторно", - додали в МОУ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поняття "ветеран війни" та "учасник бойових дій" - не одне й те саме. Тож важливо розуміти, у чому відмінність цих статусів і де більше пільг.

Крім того, ми пояснювали, що робити у випадку, коли військовий втратив посвідчення УБД - як швидко отримати дублікат.

Читайте також, чи можуть отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.

Читайте РБК-Україна в Google News
служба в арміїПорадиДокументиВійськовий