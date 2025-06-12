Втратили посвідчення УБД? Покрокова інструкція, як швидко отримати дублікат
Захисники та захисниці, які втратили або зіпсували посвідчення учасника бойових дій (УБД), видане за рішенням міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів, можуть отримати дублікат.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.
Як отримати дублікат
Послуга доступна лише тим, хто отримав статус УБД за рішенням міжвідомчої комісії Мінветеранів.
Насамперед підготуйте документи:
- заяву про заміну посвідчення з поясненням причин втрати або псування (обов’язково вказати номер телефону);
- оригінал зіпсованого посвідчення (якщо є);
- копію втраченого посвідчення або дані про його номер, серію та дату видачі;
- копії сторінок паспорта (1, 2, 11, 12) та ідентифікаційного код;
- дві фотокартки 3×4 см.
Надішліть документи:
- скановані копії на адресу електронної пошти: dpi@mva.gov.ua;
- фотокартки поштою у Міністерство у справах ветеранів України на адресу: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 12.
Раніше РБК-Україна писало, хто може отримати статус учасника бойових дій в Україні, які документи для цього потрібні та як проходить процедура. Статус дає право на низку пільг - медичних, житлових, податкових тощо. Подавати документи можна через командира або самостійно до міжвідомчої комісії.
Також ми розповідали, чи можуть отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.
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