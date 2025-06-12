Втратили посвідчення УБД? Покрокова інструкція, як швидко отримати дублікат

Захисники та захисниці, які втратили або зіпсували посвідчення учасника бойових дій (УБД), видане за рішенням міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів, можуть отримати дублікат.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП .

Послуга доступна лише тим, хто отримав статус УБД за рішенням міжвідомчої комісії Мінветеранів.

Раніше РБК-Україна писало, хто може отримати статус учасника бойових дій в Україні, які документи для цього потрібні та як проходить процедура. Статус дає право на низку пільг - медичних, житлових, податкових тощо. Подавати документи можна через командира або самостійно до міжвідомчої комісії.

Також ми розповідали, чи можуть отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.

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