Як правильно оформити та отримати статус учасника бойових дій: роз’яснення адвоката

Статус учасника бойових дій (УБД) є офіційним підтвердженням участі військовослужбовців, добровольців та працівників правоохоронних органів у захисті територіальної цілісності України. Він надає право на низку соціальних пільг та гарантій.

Як отримати статус учасника бойових дій у коментарі для РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Аліна Ткач.

Хто може отримати статус УБД

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", статус учасника бойових дій можуть отримати:

військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони, Держспецзв’язку;

працівники правоохоронних органів, які виконували завдання в зоні бойових дій;

громадяни рядового і начальницького складу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуації, Державної кримінально-виконавчої служби, Державного бюро розслідувань;

добровольці, офіційно залучені до бойових дій;

медичний персонал, який надавав допомогу на полі бою;

цивільні особи, що працювали в районах бойових дій у період воєнного стану.

Повний перелік категорій осіб міститься у ст. 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Процедура отримання статусу УБД

Процес оформлення статусу УБД складається з двох основних етапів.

Збір необхідних документів. Основним документом для отримання статусу є довідка Форми 6, яка містить інформацію про військову службу, особисті дані та участь у бойових діях. Крім цього, необхідно надати:

витяги (копії) бойових донесень;

витяги (копії) з журналів бойових дій (оперативних завдань, ведення оперативної обстановки);

витяги (копії) з вахтових журналів;

копії польотних листів;

копії матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

інші документи, які містять докази та підтверджують факт виконання особою особисто або у складі військової частини (органу, підрозділу), установи та закладу бойових (службових) завдань, серед них:

- копії рапортів командирів підрозділів (груп), екіпажів кораблів (катерів, суден забезпечення, літаків, вертольотів) про виконання бойових (службових) завдань (знищення, захват техніки або живої сили противника);

- витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил України, командирів (начальників) органів військового управління, військових частин (органів, підрозділів), установ та закладів, Командувача об’єднаних сил, командувачів угруповань військ, командирів оперативно-тактичних угрупувань про прибуття (вибуття) до (з) районів виконання бойових (службових) завдань;

- витяги з наказів (по стройовій частині) командирів (начальників) органів військового управління, військових частин (органів, підрозділів), установ та закладів угрупувань про прибуття (вибуття) до (з) районів виконання бойових (службових) завдань;

- документи про направлення у відрядження до (з) районів виконання бойових (службових) завдань та інші;

- копії рапортів командирів підрозділів (груп), екіпажів кораблів (катерів, суден забезпечення, літаків, вертольотів) про виконання бойових (службових) завдань (знищення, захват техніки або живої сили противника); - витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил України, командирів (начальників) органів військового управління, військових частин (органів, підрозділів), установ та закладів, Командувача об’єднаних сил, командувачів угруповань військ, командирів оперативно-тактичних угрупувань про прибуття (вибуття) до (з) районів виконання бойових (службових) завдань; - витяги з наказів (по стройовій частині) командирів (начальників) органів військового управління, військових частин (органів, підрозділів), установ та закладів угрупувань про прибуття (вибуття) до (з) районів виконання бойових (службових) завдань; - документи про направлення у відрядження до (з) районів виконання бойових (службових) завдань та інші; для осіб, які перебували в полоні або в заручниках матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактом потрапляння в полон або в заручники;

згода на збір та обробку персональних даних.

Подання документів на розгляд комісії. Документи подаються до комісії через командира військової частини або безпосередньо особою через міжвідомчу комісію. Розгляд документів займає до 30 днів, проте можливі затримки через бюрократичні складнощі або неповноту поданої інформації.

Якщо подання на комісію не робить командир, військовослужбовець може зробити це самостійно. У такому випадку алгоритм отримання статусу УБД починається з традиційного рапорту на ім’я командира, за яким військовий отримує потрібну довідку і сам пересилає її на адресу міжвідомчої комісії.

Особам, які звільнені з військової служби для отримання статусу УБД необхідно звертатися із заявою (рапортом) у свої територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Працівники ТЦК мають доступ до системи електронного документообігу, тому надсилають заяву (рапорт) на військову частину заявника. Військова частина в свою чергу формує відповідну довідку форми 6 та інші документи, що підтверджують безпосередню участь військового у бойових діях, і відправляють її на комісію, яка приймає рішення про надання військовослужбовцю статусу учасника бойових дій.

Пільги для учасників бойових дій

Особи, які отримали статус УБД, мають право на такі пільги:

медичні - безкоштовне лікування, ліки за рецептом;

житлові - пільгове забезпечення житлом, право на земельну ділянку;

комунальні - знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

транспортні - безкоштовний проїзд у громадському транспорті;

податкові - знижки на податок на доходи фізичних осіб, звільнення від військового збору;

освітні - першочергове зарахування дітей УБД до закладів освіти;

пенсійні - пільги щодо пенсійного забезпечення.

Якими документами регулюється статус УБД

Статус учасника УБД закріплений у Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Також це питання регулюється іншими нормативно-правовими актами, зокрема:

Постановою Кабінету Міністрів України № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення» (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) СБУ, осіб, які входять до складу розвідувальних органів);

Постановою КМУ № 1041 від 10.09.2024 року, якою затверджено Порядок надання в автоматичному режимі статусу учасника бойових дій у період воєнного стану в районах ведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованих територіях;

Наказом Міністерства у справах ветеранів України від 26 лютого 2021 року № 43 "Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Юридична підтримка

Процедура оформлення статусу УБД передбачає збір значної кількості документів та взаємодію з державними органами. Для уникнення труднощів військовослужбовцям рекомендується звертатися за юридичною допомогою до військових адвокатів, які можуть значно спростити процес отримання статусу.