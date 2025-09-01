Упрощенная система или "классика"? Как получить статус УБД и кому могут отказать

Сегодня получить статус участника боевых действий (УБД) военнослужащие могут по новой упрощенной системе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Гражданам напомнили, что новая автоматизированная система заработала в Украине с января 2025 года. Благодаря ей статус участника боевых действий уже получили более 71 тысячи военнослужащих.
В Минобороны объяснили, что новация заключается в возможности получить статус УБД через Единый государственный реестр ветеранов войны.
Уточняется, что уполномоченные лица воинских частей обязаны вносить в него информацию в 5-дневный срок - со дня начала выполнения боевого задания.
При этом рассмотрение документов, поданных в реестр ветеранов войны, осуществляется:
В МОУ сообщили, что новая система дополнила действующий вариант получения статуса УБД - через комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участником боевых действий.
Речь идет о варианте, когда документы на рассмотрение комиссии подает:
При этом комиссии принимают решение в течение одного месяца со дня получения соответствующего заявления.
Для самостоятельного обращения о получении статуса УБД военному необходимо подать:
"Заявление направляется по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчинена воинская часть (где проходит или проходил службу военнослужащий во время участия в боевых действиях)", - уточнили в Минобороны.
Согласно информации Министерства обороны Украины, существуют некоторые возможные причины отказа в предоставлении военному статуса участника боевых действий.
Так, предоставление статуса УБД может быть отклонено в следующих случаях:
Отмечается при этом, что решение комиссии можно обжаловать в судебном порядке.
"Если причины отказа устранены, заявитель может подать документы повторно", - добавили в МОУ.
