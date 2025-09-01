ua en ru
Упрощенная система или "классика"? Как получить статус УБД и кому могут отказать

Понедельник 01 сентября 2025 07:30
Упрощенная система или "классика"? Как получить статус УБД и кому могут отказать Статус УБД может предоставляться военным по-разному (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня получить статус участника боевых действий (УБД) военнослужащие могут по новой упрощенной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В чем заключается новация: объяснение МОУ

Гражданам напомнили, что новая автоматизированная система заработала в Украине с января 2025 года. Благодаря ей статус участника боевых действий уже получили более 71 тысячи военнослужащих.

В Минобороны объяснили, что новация заключается в возможности получить статус УБД через Единый государственный реестр ветеранов войны.

Уточняется, что уполномоченные лица воинских частей обязаны вносить в него информацию в 5-дневный срок - со дня начала выполнения боевого задания.

При этом рассмотрение документов, поданных в реестр ветеранов войны, осуществляется:

  • автоматически;
  • в режиме реального времени.

Упрощенная система или &quot;классика&quot;? Как получить статус УБД и кому могут отказатьВоенные могут получать статус УБД по новой упрощенной системе (иллюстрация: mod.gov.ua)

"Классический" способ получить статус УБД

В МОУ сообщили, что новая система дополнила действующий вариант получения статуса УБД - через комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участником боевых действий.

Речь идет о варианте, когда документы на рассмотрение комиссии подает:

  • либо командование воинской части;
  • либо военнослужащий - самостоятельно.

При этом комиссии принимают решение в течение одного месяца со дня получения соответствующего заявления.

Упрощенная система или &quot;классика&quot;? Как получить статус УБД и кому могут отказатьКак можно получить статус УБД (инфографика: mod.gov.ua)

Что нужно для самостоятельного обращения

Для самостоятельного обращения о получении статуса УБД военному необходимо подать:

  • заявление по установленной форме;
  • две фотографии 3х4 на матовой бумаге;
  • документы, подтверждающие участие в боевых действиях.

"Заявление направляется по почте в комиссию того органа военного управления, которому подчинена воинская часть (где проходит или проходил службу военнослужащий во время участия в боевых действиях)", - уточнили в Минобороны.

Упрощенная система или &quot;классика&quot;? Как получить статус УБД и кому могут отказатьКак получить статус УБД через комиссию (инфографика: mod.gov.ua)

При каких условиях в предоставлении статуса могут отказать

Согласно информации Министерства обороны Украины, существуют некоторые возможные причины отказа в предоставлении военному статуса участника боевых действий.

Так, предоставление статуса УБД может быть отклонено в следующих случаях:

  • отсутствие правовых оснований или необходимых документов;
  • представление недостоверной информации;
  • наличие обвинительного приговора суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время боевых действий.

Отмечается при этом, что решение комиссии можно обжаловать в судебном порядке.

"Если причины отказа устранены, заявитель может подать документы повторно", - добавили в МОУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что понятия "ветеран войны" и "участник боевых действий" - не одно и то же. Поэтому важно понимать, в чем отличие этих статусов и где больше льгот.

Кроме того, мы объясняли, что делать в случае, когда военный потерял удостоверение УБД - как быстро получить дубликат.

Читайте также, могут ли получить статус УБД иностранцы и лица без гражданства.

