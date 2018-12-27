Спрос на ОВГЗ Минфина резко упал

Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минфин сумел продать гособлигаций только на 750 млн грн

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 26 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 750,601 млн грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 27.03.2019 на сумму 675,068 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 20% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 23.10.2019 на сумму 2,753 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 19,981 млрд грн. Тогда Минфин повысил ставку по гривневым облигациям до 20,5% годовых

Отметим, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.