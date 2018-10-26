Украина выпустит евробонды на 2 млрд долларов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Доходность пятилетних евробондов составит 9% годовых, десятилетних - 9,75%

Министерство финансов объявило о выпуске еврооблигаций: пятилетних на сумму 750 млн долларов и десятилетних на 1,250 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"На 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, 10-летние -9,750%", - говорится в сообщении.

По информации Минфина, в процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг около 390 инвесторов выразили заинтересованность в приобретении новых украинских ценных бумаг на сумму 4,9 млрд долларов.

Расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября 2018 года, добавили в министерстве.

Привлеченные средства пойдут на финансирование дефицита бюджета, а также на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 года на 725 млн долларов, сообщили в Минфине.

Напомним, что решение о выпуске еврооблигаций было принято после договоренности с МВФ о новой кредитной программе на 3,9 млрд долларов. Делегация Украины проводила роуд-шоу еврооблигаций в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне 23-25 октября. Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, J. P. Morgan, Goldman Sachs и Citi для организации ряда встреч с инвесторами и Rothschild в качестве финансового советника выпуска еврооблигаций.

Отметим, что в сентябре 2017 года Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 млрд долларов с доходностью 7,375%.