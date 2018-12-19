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Минфин продал ОВГЗ на рекордную сумму

Новости » Финансы    19.12.2018 - 13:14
Минфин продал ОВГЗ на рекордную сумму
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минфин поднял ставку по гривневым облигациям до 20,5% годовых

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 декабря 2018 года привлекло в государственный бюджет 19,981 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

  • с погашением 27.03.2019 на сумму 3,807 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 20,43% годовых;
  • с погашением 12.06.2019 на сумму 7,653 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых;
  • с погашением 04.09.2019 на сумму 39,778 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.
  • с погашением 06.11.2019 на сумму 5,206 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых;
  • с погашением 06.03.2019 на сумму 1,801 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 20,50% годовых,
  • с погашением 20.03.2019 (первичное размещение) на сумму 3,499 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 20,50% годовых;
  • с погашением 03.04.2019 на сумму 2,199 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 20,50% годовых.

Также Минфин продал долларовые ОВГЗ:

  • с погашением 16.01.2019 (первичное размещение) на сумму 251,917 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,34% годовых;
  • с погашением 23.10.2019 на сумму 6,670 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых;
  • с погашением 12.02.2020 на сумму 50,486  млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых;

Напомним, что в конце октября Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд долларов: пятилетние на сумму 750 млн долларов по ставке 9% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов по ставке 9,75%.

В НБУ отмечали, что программа МВФ позволит Украине справиться с пиковыми нагрузками по выплате внешних долгов в 2019-2020 годах, когда будет необходимо погасить 17 млрд долларов.

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Новости Украины ОВГЗоблигацииМинистерство финансов Украины
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