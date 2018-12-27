Попит на ОВДП Мінфіну різко впав

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінфін зумів продати держоблігацій лише на 750 млн грн

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 грудня 2018 року залучило до державного бюджету 750,601 млн грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 27.03.2019 на суму 675,068 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 20% річних.

Також Мінфін продав доларові ОВДП:

з погашенням 23.10.2019 на суму 2,753 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 грудня 2018 року залучило до державного бюджету 19,981 млрд грн. Тоді Мінфін підвищив ставку за гривневими облігаціями до 20,5% річних

Відзначимо, що наприкінці жовтня Україна випустила єврооблігації на 2 млрд доларів: п'ятирічні на суму 750 млн доларів за ставкою 9% річних і десятирічні на 1,250 млрд доларів за ставкою 9,75%.