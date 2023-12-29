Спроба спровокувати Варшаву, - генерал Польщі про порушення повітряного простору

Як пояснив Полько, оперативне командування Збройних сил Польщі потребує більше часу, аби проаналізувати траєкторію польоту ранкового об'єкта, знайти його залишки, або ж ідентифікувати. Водночас Варшава усвідомлює те, що в Україні наразі триває війна й польський кордон може перетнути будь-чия ракета.

Він відзначив, що Україна нібито використовує деякі застарілі системи протиповітряної оборони, які також можуть збитись з курсу. Водночас він припускає, що російські терористи можуть навмисно проводити операції або ж обстріли біля українсько-польського кордону, оскільки там не перебуває жодних угруповань військ.

"Інтенсивних бойових дій немає. Це, безумовно, провокаційні дії, щоб дестабілізувати або спровокувати і польську сторону. Це показово", - підкреслив він.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Вже ближче до 6 ранку російські винищувачі запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, а по Харкову поцілив 14 зенітними керованими ракетами С-300.

Також терористи здійснили пуски:

п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;

чотирьох протирадіолокаційних ракет Х-31П та однієї Х-59".

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Оперативне командування Збройних сил Польщі зранку заявило про порушення повітряного простору невпізнаним об'єктом під час терористичної атаки Росії проти України.

Як відзначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, порушення повітряного простору є сигналом для союзників щодо необхідності посилити протиповітряну оборону України.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.