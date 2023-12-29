Ігнат про порушення повітряного простору Польщі: сигнал Заходу посилити наше ППО

Ранкове порушення повітряного простору Польщі під час чергової масованої атаки терористів проти України, є сигналом союзникам щодо необхідності посилити нашу протиповітряну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, порушення повітряного простору під час масованих ударів росіян не є чимось новим. Він нагадав про те, як декілька місяців тому один з ударних БпЛА терористів впав на території Румунії. Зокрема подібні випадки відбувались й на території Польщі.

"В результаті масованих атак це може траплятись. Ворог атакує приграничні території на заході (України, - ред.), тому це можливо. Це ще один сигнал нашим партнерам, щоб України посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою. Захистили себе та захистили їх", - зауважив речник Повітряних сил.

Ракетний удар по Україні 29 грудня

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Вже ближче до 6 ранку російські винищувачі запустили щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, а по Харкову поцілив 14 зенітними керованими ракетами С-300.

Також терористи здійснили пуски:

п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;

чотирьох протирадіолокаційних ракет Х-31П та однієї Х-59".

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Оперативне командування Збройних сил Польщі зранку заявило про порушення повітряного простору невпізнаним об'єктом під час терористичної атаки Росії проти України.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.