Попытка спровоцировать Варшаву, - генерал Польши о нарушении воздушного пространства

Как пояснил Полько, оперативное командование Вооруженных сил Польши требует больше времени, чтобы проанализировать траекторию полета утреннего объекта, найти его остатки, или же идентифицировать. В то же время Варшава осознает то, что в Украине сейчас идет война и польскую границу может пересечь любая ракета.

Он отметил, что Украина якобы использует некоторые устаревшие системы противовоздушной обороны, которые также могут сбиться с курса. В то же время он предполагает, что российские террористы могут намеренно проводить операции или обстрелы возле украинско-польской границы, поскольку там не находится никаких группировок войск.

"Интенсивных боевых действий нет. Это, безусловно, провокационные действия, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону. Это показательно", - подчеркнул он.

Ракетный удар по Украине 29 декабря

Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Уже ближе к шести утра российские истребители запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, а по Харькову попал 14 зенитными управляемыми ракетами С-300.

Также террористы совершили пуски:

пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;

четырех противорадиолокационных ракет Х-31П и одной Х-59”.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.