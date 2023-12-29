Попытка спровоцировать Варшаву, - генерал Польши о нарушении воздушного пространства

В Польше с утра, во время российской атаки на Украину, зафиксировали нарушение воздушного пространства. Не исключают преднамеренную провокацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерала польской армии Романа Полька, которого цитирует Niezależna.
Как пояснил Полько, оперативное командование Вооруженных сил Польши требует больше времени, чтобы проанализировать траекторию полета утреннего объекта, найти его остатки, или же идентифицировать. В то же время Варшава осознает то, что в Украине сейчас идет война и польскую границу может пересечь любая ракета.
Он отметил, что Украина якобы использует некоторые устаревшие системы противовоздушной обороны, которые также могут сбиться с курса. В то же время он предполагает, что российские террористы могут намеренно проводить операции или обстрелы возле украинско-польской границы, поскольку там не находится никаких группировок войск.
"Интенсивных боевых действий нет. Это, безусловно, провокационные действия, чтобы дестабилизировать или спровоцировать и польскую сторону. Это показательно", - подчеркнул он.
Ночью враг прибег к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общей сложности выпустив 36 БпЛА. Уже ближе к шести утра российские истребители запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, а по Харькову попал 14 зенитными управляемыми ракетами С-300.
Также террористы совершили пуски:
В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.
Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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