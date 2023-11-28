Спроба Росії створити міграційну кризу на кордоні з Фінляндією провалилась, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо 27 листопада заявив, що уряд Фінляндії закриє останній пункт перетину кордону з Росією, "якщо це буде необхідно", і повідомив, що уряд Фінляндії готовий вжити невизначених додаткових заходів у відповідь на штучно створену Росією міграційну кризу.

Раніше Фінляндія закрила три пункти пропуску на фінсько-російському кордоні 23 листопада, залишивши відкритим лише найпівнічніший пункт пропуску. Декілька інших фінських урядовців також заявили про свою підтримку закриття всього кордону з Росією.

Російське інсайдерське джерело стверджувало, що перший заступник глави Адміністрації Президента Росії Сергій Кирієнко доручив голові МВС Росії Володимиру Колокольцеву зібрати мігрантів з Близького Сходу, Африки та інших регіонів для відправлення їх до фінського кордону.

Джерело поскаржилося, що прикордонна влада Фінляндії не дозволила більшості мігрантів перетнути територію країни, і що російська влада тепер має поселяти мігрантів у Росії.

Закриття фінського кордону із РФ

Фінляндія почала блокувати в'їзд із території Росії через наплив нелегальних мігрантів. Так, фінська прикордонна служба заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Раніше фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.

На кордоні Фінляндії та Росії з 18 листопада закрили чотири КПП, а 22 листопада фінський уряд вирішив закрити майже всі прикордонні переходи. Нині працює лише один КПП - у Лапландії.

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