Попытка России создать миграционный кризис на границе с Финляндией провалилась, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 27 ноября заявил, что правительство Финляндии закроет последний пункт пересечения границы с Россией, "если это будет необходимо", и сообщил, что правительство Финляндии готово принять неопределенные дополнительные меры в ответ на искусственно созданный Россией миграционный кризис.

Ранее Финляндия закрыла три пункта пропуска на финско-российской границе 23 ноября, оставив открытым только самый северный пункт пропуска. Несколько других финских чиновников также заявили о своей поддержке закрытия всей границы с Россией.

Российский инсайдерский источник утверждал, что первый заместитель главы Администрации Президента России Сергей Кириенко поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву собрать мигрантов с Ближнего Востока, Африки и других регионов для отправки их в финскую границу.

Источник пожаловался, что пограничные власти Финляндии не позволили большинству мигрантов пересечь территорию страны, и что российские власти теперь должны поселять мигрантов в России.

Закрытие финской границы с РФ

Финляндия начала блокировать въезд с территории России из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, финская пограничная служба запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

Ранее финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в лагеря из России.

На границе Финляндии и России с 18 ноября закрыли четыре КПП, а 22 ноября финское правительство решило закрыть почти все пограничные переходы. Сейчас работает только один КПП - в Лапландии.

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