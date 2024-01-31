Спроба допомогти Трампу? Спікер Джонсон пояснив відмову від угоди про кордон

Відповідаючи на питання, чи є опір спікера угоді, над якою сьогодні працює Сенат, спробою допомогти колишньому президенту Трампу в його президентській кампанії, Джонсон відповів: "Ні, це абсурд. Ми несемо відповідальність за те, щоб виконувати свій обов'язок".

"Наш обов'язок - чинити правильно перед американським народом, захищати людей. Перше і найважливіше завдання федерального уряду - захищати громадян. Ми не робимо цього за президента Байдена (Джо Байден, голова Білого дому, - ред.)", - заявив Джонсон.

Як пише видання, республіканці в Палаті представників наполягають на тому, що будь-яка додаткова допомога Україні повинна бути схвалена лише за умови вирішення міграційних проблем на кордоні США та Мексики.

Тим часом Трамп закликав республіканців "укладати лише ту угоду, яка буде досконалою на кордоні" й відкидати будь-які пропозиції Сенату, "якщо ми не отримаємо все необхідне, щоб зупинити вторгнення мільйонів і мільйонів людей".

Демократи, зі свого боку, звинуватили Трампа й республіканців в тому, що вони навмисно відкидають будь-яку угоду, щоб мати змогу балотуватися з цього питання у 2024 році і не дати Байдену перемогти в майбутніх президентських виборах.

Чим незадоволені республіканці

Одне з основних положень угоди, відповідно до чуток, стосується повноважень виконавчої влади зупиняти міграцію, якщо кількість нелегальних перетинів кордону перевищує 5 000 на день. Республіканці вважають, що поріг повинен бути набагато нижчим.

"Чому ви терпіли б 5 000 осіб на день, перш ніж раптом спробувати застосувати закон? Це було б капітуляцією. Метою має бути нуль нелегальних перетинів на день, а не 5 000. І всі повноваження президента мають бути використані на нульовому рівні".

Фіндопомога для України й угода США щодо кордону з Мексикою

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт обсягом 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував розгляд цього документу. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Днями Сенат і Конгрес погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою. Втім Джонсон назвав проєкт угоди "мертвонародженим". Таким чином він натякнув, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу не планує голосувати за документ.