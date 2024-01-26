Спікер Палати представників США зробив різку заяву про угоду щодо фінансування України
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що якщо чутки про зміст законопроекту Сенату стосовно фінансової допомоги Україні та розв'язання питання щодо кордону з Мексикою дійсно вірні, то проект є "мертвонародженим".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Американський політик сьогодні, 26 січня, надіслав листи своїм колегам, у яких відреагував на повідомлення про імовірну дійсність вказаних у проекті закону запропонованих положень.
"Я хотів надати коротку інформацію щодо додаткової угоди та кордону, оскільки Сенат, здається, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки щодо змісту проекту пропозиції правдиві, він у будь-якому разі був би мертвонародженим до (надходження до) Палати представників", - йдеться у заяві Джонсона.
Його лист надійшов після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників і "консерваторів" як у Палаті, так і в Сенаті про те, що додатковий пакет є непрохідним, навіть якщо він буде схвалений Сенатом.
В цей час республіканці в Сенаті шукають альтернативний план для погодження фіндопомоги для України. Це поєднується з переговорами про врегулювання кризи на кордоні.
Лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз також повторив тези Джонсона" про "мертвонароджений" законопроект керівникам штабів республіканців напередодні.
Питання щодо фінансової допомоги США для України
Нагадаємо, у жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав у Конгрес законопроєкт 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.
Однак у грудні Сенат заблокував початок дебатів стосовно цього пакету допомоги Байдена. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.
Байден сподівається, що наступного тижня у Сенаті розроблять угоду щодо кордону США з Мексикою.
Раніше сьогодні Guardian писав, що Конгрес погодив текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Текст документа планується оприлюднити найближчими днями.
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