Попытка помочь Трампу? Спикер Джонсон объяснил отказ от соглашения о границе

Сопротивление соглашению по усилению безопасности на американской границе с Мексикой не является попыткой помочь Дональду Трампу в его предвыборной кампании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майка Джонсона, которого цитирует The Hill.
Отвечая на вопрос, является ли сопротивление спикера сделке, над которой сегодня работает Сенат, попыткой помочь бывшему президенту Трампу в его президентской кампании, Джонсон ответил: "Нет, это абсурд. Мы несем ответственность за то, чтобы выполнять свой долг".
"Наш долг - поступать правильно перед американским народом, защищать людей. Первая и самая важная задача федерального правительства - защищать граждан. Мы не делаем этого при президенте Байдене (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.)", - заявил Джонсон.
Как пишет издание, республиканцы в Палате представителей настаивают на том, что любая дополнительная помощь Украине должна быть одобрена только при условии решения миграционных проблем на границе США и Мексики.
Между тем Трамп призвал республиканцев "заключать только ту сделку, которая будет совершенной на границе" и отвергать любые предложения Сената, "если мы не получим все необходимое, чтобы остановить вторжение миллионов и миллионов людей".
Демократы, со своей стороны, обвинили Трампа и республиканцев в том, что они намеренно отвергают любое соглашение, чтобы иметь возможность баллотироваться по этому вопросу в 2024 году и не дать Байдену победить в предстоящих президентских выборах.
Чем недовольны республиканцы
Одно из основных положений соглашения, согласно слухам, касается полномочий исполнительной власти останавливать миграцию, если количество нелегальных пересечений границы превышает 5 000 в день. Республиканцы считают, что порог должен быть намного ниже.
"Почему вы терпели бы 5 000 человек в день, прежде чем вдруг попытаться применить закон? Это было бы капитуляцией. Целью должно быть ноль нелегальных пересечений в день, а не 5 000. И все полномочия президента должны быть использованы на нулевом уровне".
В октябре 2023 года президент США Джо Байден подал в Конгресс законопроект объемом 106 млрд долларов в помощь Израилю и Украине, а также союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.
Однако в декабре Сенат заблокировал рассмотрение этого документа. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой.
На днях Сенат и Конгресс согласовали текст соглашения по границе США с Мексикой. Впрочем, Джонсон назвал проект соглашения "мертворожденным". Таким образом, он намекнул, что республиканское большинство в нижней палате Конгресса не планирует голосовать за документ.
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