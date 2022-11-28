Спроба Білорусі вступити у війну проти України стане для неї самогубством, - ГУР

Він зазначив, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ на Україну, поширюється снавмисно. За його словами, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції часто переслідують одночасно кілька цілей.

"І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було", - сказав Юсов.

Він додав, що зараз важливо розуміти, які цілі перед собою ставить противник. На подібного роду провокації не можна піддаватися.

При цьому Юсов додав, що не можна говорити про те, що від режиму Олександра Лукашенка немає загрози.

"Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо", - сказав він.

Нагадаємо, підрозділи білоруських сил спецоперацій помітили біля державного кордону, куди їх перекинули для посилення охорони.

При цьому у Міноборони зазначали, що наразі на кордоні Білорусі з Україною знаходиться недостатня кількість ворожих сил для повторного наступу. Але такий варіант може бути запасним у Росії.

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