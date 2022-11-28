Попытка Беларуси вступить в войну против Украины станет для нее самоубийством, - ГУР

Он отметил, что информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление на Украину, распространяется намеренно. По его словам, подобные информационно-психологические специальные операции часто преследуют одновременно несколько целей.

"И в данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, перекинуть силы с других направлений. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрыло, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было", - сказал Юсов.

Он добавил, что сейчас важно понимать, какие цели ставит перед собой противник. На подобного рода провокации нельзя поддаваться.

При этом Юсов добавил, что нельзя говорить о том, что от режима Александра Лукашенко нет угрозы.

"Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", - сказал он.

Напомним, подразделения белорусских сил спецопераций заметили у государственной границы, куда их перебросили для усиления охраны.

При этом в Минобороны отмечали, что на границе Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для повторного наступления. Но такой вариант может оказаться запасным у России.

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