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Білоруські спецпідрозділи перекинули до кордону з Україною, - Генштаб

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Білорусь, Неділя 27 листопада 2022 20:51
Білоруські спецпідрозділи перекинули до кордону з Україною, - Генштаб Фото: на державному кордоні Білорусі з'явилися підрозділи спеціальних операцій (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Підрозділи білоруських сил спецоперацій були помічені біля державного кордону, куди їх перекинули для посилення охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генштабу Збройних сил України.

У вечірньому зведенні Генштаб повідомляє, що ці підрозділи білоруських сил спеціальних операцій входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави - Російської Федерації та Республіки Білорусь. Вони залучені до посилення охорони ділянки державного кордону Білорусі.

Білоруські спецпідрозділи перекинули до кордону з Україною, - Генштаб

"На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено", - підкреслено у повідомленні.

Водночас Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надає свою територію і повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

За даними групи "Беларускі Гаюн", російські генерали приїхали до Білорусі, щоб проінспектувати хід спільної підготовки так званого регіонального угруповання військ на полігонах. При цьому Міноборони Білорусі про це не повідомляє.

Нагадаємо, Генштаб оцінює готовність військ Білорусі самостійно вторгнутися в Україну як низьку.

Крім того, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що війська Білорусі не беруть участі у війні проти України, тому що цим вони "зроблять лише гірше" і не вирішать конфлікту.

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