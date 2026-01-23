ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Сприяв втечі мобілізованих: ДБР затримало інструктора навчального центру на Рівненщині

П'ятниця 23 січня 2026 13:20
Сприяв втечі мобілізованих: ДБР затримало інструктора навчального центру на Рівненщині Фото: ДБР затримало інструктора навчального центру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Рівненській області працівники ДБР затримали інструктора одного з навчальних центрів ЗСУ, який сприяв втечі мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Захід".

"Працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції України та Оперативного командування "Захід" Сухопутних військ затримали інструктора навчального центру БЗВП на Рівненщині", - зазначили у Оперативному командуванні.

За даними слідства, він організовував незаконний виїзд мобілізованих військовослужбовців з полігону, наразі слідство триває.

Реформа базової військової підготовки у армії

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що в Збройних силах буде змінено вимоги до проведення базової загальновійськової підготовки. Також буде посилюватися Школа інструкторів Сухопутних військ, упор у підготовці робитиметься на якість, а не на кількість.

Також на початку грудня з’явилася інформація про запуск у ЗСУ нового механізму набору військовослужбовців. Він передбачає щомісячний розподіл новобранців між бойовими бригадами з урахуванням їхнього розташування на лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що всі бойові підрозділи Збройних сил щомісяця гарантовано отримуватимуть поповнення. Про це він заявляв ще на початку грудня.

Крім того, у жовтні навчальні центри ЗСУ почали переміщувати вглиб країни через регулярні ракетні атаки з боку Росії. Таке рішення ухвалили після серії ударів по навчальних об’єктах, які призвели до загиблих і поранених.

