Способствовал побегу мобилизованных: ГБР задержало инструктора учебного центра

Пятница 23 января 2026 13:20
UA EN RU
Способствовал побегу мобилизованных: ГБР задержало инструктора учебного центра Фото: ГБР задержало инструктора учебного центра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Ровенской области работники ГБР задержали инструктора одного из учебных центров ВСУ, который способствовал побегу мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Запад".

"Работники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Нацполиции Украины и Оперативного командования "Запад" Сухопутных войск задержали инструктора учебного центра БЗВП в Ривненской области", - отметили в Оперативном командовании.

По данным следствия, он организовывал незаконный выезд мобилизованных военнослужащих с полигона, сейчас следствие продолжается.

Реформа базовой военной подготовки в армии

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что в Вооруженных силах будут изменены требования к проведению базовой общевойсковой подготовки. Также будет усиливаться Школа инструкторов Сухопутных войск, упор в подготовке будет делаться на качество, а не на количество.

Также в начале декабря появилась информация о запуске в ВСУ нового механизма набора военнослужащих. Он предусматривает ежемесячное распределение новобранцев между боевыми бригадами с учетом их расположения на линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все боевые подразделения Вооруженных сил ежемесячно гарантированно будут получать пополнение. Об этом он заявлял еще в начале декабря.

Кроме того, в октябре учебные центры ВСУ начали перемещать вглубь страны из-за регулярных ракетных атак со стороны России. Такое решение приняли после серии ударов по учебным объектам, которые привели к погибшим и раненым.

