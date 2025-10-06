Навчальні центри ЗСУ переносять углиб України через дронові та ракетні загрози, - Сирський
Враховуючи дронову й ракетну загрозу, в Україні триває робота з посилення безпеки навчальних центрів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Провів традиційну щомісячну нараду з питань підготовки наших воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів", - розповів Сирський.
За його словами, за останній рік було виконано значну організаційну роботу для того, щоб новобранці мали достатньо часу для опанування необхідних навичок. Зокрема, тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни.
"Водночас, враховуючи дронову й ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони дедалі більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв’язку з цим постає завдання – забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", - повідомив він.
Зокрема, відбулася конструктивна розмова щодо контролю якості підготовки в навчальних центрах та оптимізації їхньої організаційної структури.
"Проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їх невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, зокрема і щодо підготовки до функціонування НЦ в зимовий період. Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів", - підкреслив він.
Російські удари по полігонах і навчальних центрах
Нагадаємо, останні місяці збільшилась кількість випадків, коли російська армія атакувала українські полігони чи навчальні центри.
Зокрема, ще у травні ми писали про те, що Росія вдарила по стрільбищу у Сумській області.
А вже у червні атакувала 239 полігон у Дніпропетровській області, через декілька днів - полігон у Полтавській області.
Останній підтверджений випадок стався 24 вересня - тоді російська армія вдарила двома балістичними ракетами "Іскандер" по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.