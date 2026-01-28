"Хочуть проукраїнську владу": Орбан поскаржився на погрози перед виборами
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито "щоденні погрози" з боку України та пов’язав їх із наближенням виборів в Угорщині.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву прем’єра опублікував у соцмережах речник угорського уряду Золтан Ковач.
За словами Орбана, тиск нібито здійснюється з боку українського керівництва і триватиме до дня голосування. Він стверджує, що мета таких дій - вплинути на внутрішню політику Угорщини та домогтися зміни влади в країні, аби вона була більш лояльна до українців.
"Так буде продовжуватися до виборів. Вони хочуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада, тому атакують членів мого уряду, включно з міністром закордонних справ Петером Сійярто і мною", - заявив угорський прем’єр.
Орбан стверджує, що погрози нібито надходять безпосередньо з України - від президента Володимира Зеленського, очільника МЗС Андрія Сибіги, а також українських спецслужб. Конкретних доказів своїх слів угорський прем’єр не навів.
Заява Орбана пролунала на тлі напружених відносин між Києвом і Будапештом, які останнім часом неодноразово загострювалися через позицію Угорщини щодо війни Росії проти України та санкційної політики ЄС.
@PM_ViktorOrban: There are daily threats from Ukraine, from @ZelenskyyUa, @andrii_sybiha and their secret services. This will continue until the elections. They want a pro-Ukrainian government in Hungary and are targeting members of my government, including @FM_Szijjarto and… pic.twitter.com/EcVYiS6B2S— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 28, 2026
Конфлікт між Україною та Угорщиною
Нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи на форумі в Давосі, знову різко висловився щодо європейських прагнень України. За його словами, Будапешт нібито не має наміру підтримувати вступ Києва до Євросоюзу впродовж найближчих 100 років.
В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що сили, які прагнуть послабити або зруйнувати Європу, діють безперервно і не обмежуються зовнішнім впливом. За його словами, така діяльність відбувається навіть усередині Євросоюзу.
Він також різко розкритикував європейських політиків, які, користуючись фінансовою підтримкою ЄС, водночас шкодять його інтересам. У цьому контексті Зеленський прозоро натякнув на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявивши, що подібна поведінка заслуговує на жорстку політичну реакцію.
Підтримав позицію Зеленського і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який відкрито розкритикував позицію угорського прем’єра.
Після цього міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто погодився зі словами глави МЗС України Андрія Сибіги про те, що Будапешт є єдиною перепоною для українського членства в ЄС.