Справжнє ставлення РФ до Одеси. Зеленський розповів про ситуацію та звернувся до містян

За його словами, до електропостачання в регіоні підключено лише критичну інфраструктуру і "настільки, наскільки є можливість електропостачання".

"Загалом російські терористи використали проти Одеської області 15 "Шахедів". Тільки за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів - свідоме знущання, свідома спроба принести катастрофу в місто. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів з 15. Молодці", - розповів президент.

За його словами, енергетики та місцева влада вже без перерви працюють над відновленням електропостачання.

"На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику... Потрібні не години, а, на жаль, кілька днів. Ми робитимемо все, щоб прискорити відновлення", - додав Зеленський.

Він також закликав місцевих жителів допомогти своїм сусідам, знайомим і людям похилого віку знайти "пункти незламності".