UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Справжнє ставлення РФ до Одеси. Зеленський розповів про ситуацію та звернувся до містян

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області дуже складна ситуація з енергетикою після російських ударів. Без світла залишаються понад 1,5 мільйона людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, до електропостачання в регіоні підключено лише критичну інфраструктуру і "настільки, наскільки є можливість електропостачання".

"Загалом російські терористи використали проти Одеської області 15 "Шахедів". Тільки за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів - свідоме знущання, свідома спроба принести катастрофу в місто. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів з 15. Молодці", - розповів президент.

За його словами, енергетики та місцева влада вже без перерви працюють над відновленням електропостачання.

"На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику... Потрібні не години, а, на жаль, кілька днів. Ми робитимемо все, щоб прискорити відновлення", - додав Зеленський.

Він також закликав місцевих жителів допомогти своїм сусідам, знайомим і людям похилого віку знайти "пункти незламності".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська в ніч проти 10 грудня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Ворог ударив по об'єктах енергетики.

Пізніше мер міста Геннадій Труханов заявив, що всі споживачі в Одесі були відключені від електропостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОдесавимкнення світлаЕлектроенергіяВійна Росії проти України