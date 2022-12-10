Настоящее отношение РФ к Одессе. Зеленский рассказал о ситуации и обратился к горожанам

По его словам, к электроснабжению в регионе подключена только критическая инфраструктура и "настолько, насколько есть возможность электроснабжения".

"В общей сложности российские террористы использовали против Одесской области 15 "Шахедов". Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть настоящее отношение России к Одессе, отношение к одесситам - сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу. Нашим защитникам неба удалось сбить 10 дронов из 15. Молодцы", - рассказал президент.

По его словам, энергетики и местные власти уже без перерыва работают над восстановлением электроснабжения.

"К сожалению, попадания были критическими, поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление", - добавил Зеленский.

Он также призвал местных жителей помочь своим соседям, знакомым и пожилым людям найти “пункты несокрушимости”.