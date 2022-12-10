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Настоящее отношение РФ к Одессе. Зеленский рассказал о ситуации и обратился к горожанам

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области очень сложная ситуация с энергетикой после российских ударов. Без света остаются более 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, к электроснабжению в регионе подключена только критическая инфраструктура и "настолько, насколько есть возможность электроснабжения".

"В общей сложности российские террористы использовали против Одесской области 15 "Шахедов". Только за одну ночь на субботу. Вот это и есть настоящее отношение России к Одессе, отношение к одесситам - сознательное издевательство, сознательная попытка принести в город катастрофу. Нашим защитникам неба удалось сбить 10 дронов из 15. Молодцы", - рассказал президент.

По его словам, энергетики и местные власти уже без перерыва работают над восстановлением электроснабжения.

"К сожалению, попадания были критическими, поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество... Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление", - добавил Зеленский.

Он также призвал местных жителей помочь своим соседям, знакомым и пожилым людям найти “пункты несокрушимости”.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Позже мэр города Геннадий Труханов заявил, что все потребители в Одессе были отключены от электроснабжения.

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