Майже блекаут. Мер Одеси розповів про ситуацію у місті після обстрілу

Попри відсутність світла в Одесі практично повсюдно, крім об'єктів критичної інфраструктури, у місті є вода, працюють котельні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Одеси Геннадія Труханова.

"Черговий удар ворога по інфраструктурі. Через масштаб руйнувань в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури", - розповів він.

Наразі, за його словами, попри це, в місті є водопостачання та водовідведення. Працюють 11 районних котелень та більшість малих.

"Лікарні та пологові будинки забезпечені електроенергією та водою. Відкриті всі "Пункти Незламності". Всі міські комунальні служби працюють у цілодобовому режимі. Спеціалісти ДТЕК працюють для ліквідації ушкоджень. Ситуація важка, але контрольована", - констатував мер.