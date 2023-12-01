Справу ексглави "Нафтогазу" Коболєва скерували до суду та продовжили запобіжний захід

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у справі стосовно екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу САП.

Як повідомили в САП, 29 листопада за матеріалами досудового розслідування НАБУ до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України".

Його звинувачують у зловживанні своїм службовим становищем.

Окрім цього 30 листопада колегія суддів ВАКС у підготовчому судовому засіданні задовольнила клопотання прокурора і продовжила строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого у звʼязку із застосуванням застави.

Справа Коболєва

Нагадаємо, 10 січня 2023 року колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву оголосили підозру. Слідство вважає, що Коболєв отримав премію на 229 млн гривень більше дозволеної законом.

У квітні ексглаву "Нафтогазу" зобов'язали носити електронний браслет. Проте 25 вересня ВАКС скасував це рішення, а також зменшив розмір застави.

Додамо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що спільно з НАБУ завершила слідство у цій справі.

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