Дело эксглавы "Нафтогаза" Коболева направили в суд и продлили меру пресечения

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу в отношении экс-председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Как сообщили в САП, 29 ноября по материалам досудебного расследования НАБУ в суд был направлен обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления НАК "Нефтегаз Украины".

Его обвиняют в злоупотреблении своим служебным положением.

Кроме этого, 30 ноября коллегия судей ВАКС в подготовительном судебном заседании удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого в связи с применением залога.

Дело Коболева

Напомним, 10 января 2023 года бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву объявили подозрение. Следствие считает, что Коболев получил премию на 229 млн гривен больше разрешенной законом.

В апреле эксглаву "Нефтегаза" обязали носить электронный браслет. Однако 25 сентября ВАКС упразднил это решение, а также уменьшил размер залога.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что совместно с НАБУ завершила следствие по этому делу.

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