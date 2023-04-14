САП завершила розслідування щодо Коболєва через премію за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура суспільно з НАБУ завершили слідство у справі стосовно екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"14 квітня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Голови правління НАК "Нафтогаз України", який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.", - сказано в повідомленні. Станом на сьогодні детективам Національного антикорупційного бюро надано доручення відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.