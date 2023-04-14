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САП завершила розслідування щодо Коболєва через премію за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 19:54
САП завершила розслідування щодо Коболєва через премію за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Спеціалізована антикорупційна прокуратура суспільно з НАБУ завершили слідство у справі стосовно екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"14 квітня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Голови правління НАК "Нафтогаз України", який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн.", - сказано в повідомленні.

Станом на сьогодні детективам Національного антикорупційного бюро надано доручення відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що детективи НАБУ повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, під час очолювання посади голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії.

Вищий антикорупційний суд, зі свого боку, відмовився відправляти Коболєва до СІЗО, внаслідок чого САП вирішила оскаржити рішення судді.

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Андрій Коболєв Нафтогаз України САП НАБУ
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