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Суд зняв із Коболєва електронний браслет

Київ, Понеділок 25 вересня 2023 14:35
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Суд зняв із Коболєва електронний браслет Фото: колишній голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв (facebook.com/andriy kobolyev)
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у понеділок, 25 вересня, ухвалив рішення зняти з колишнього глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва електронний браслет. Також зменшено і розмір застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти, заставу зменшити до рівня фактично внесеної", - розповів він.

Коболєв зазначив, що наразі чекає на повний текст рішення.

Справа Коболєва

В січні 2023 року детективи НАБУ та САП повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, на посаді голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії. Цю винагороду він отримав за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмі на 4,6 млрд доларів.

14 березня Вищий антикорупцій суд зобов'язав колишнього очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва носити електронний браслет. Через місяць, 14 квітня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура суспільно з НАБУ завершили слідство у справі стосовно екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

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Нафтогаз України Андрій Коболєв
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