У справі про шахрайство Назарія Гусакова новий поворот: у чому його підозрюють тепер

Слідчі встановили, що львів’янин, який збирав благодійні пожертви на лікування спінальної м'язової атрофії (СМА), проводив гроші через складну фінансову систему, щоб приховати їхнє походження. Зокрема, схема включала такі етапи:

виведення коштів через криптовалютні платформи Binance та WhiteBIT;

розподіл грошей на понад 1 170 банківських карток підставних осіб;

конвертація в USDT та перекази між численними криптогаманцями.

Судова експертиза підтвердила, що загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн.

Зростання кількості потерпілих та визнання вини

У ході розслідування правоохоронці виявили нові факти обману громадян:

кількість підтверджених потерпілих зросла з 34 до 96 осіб ;

; розмір встановлених збитків збільшився з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

Зараз підозрюваний співпрацює зі слідчими, надає свідчення та повністю визнає свою провину в інкримінованих злочинах.

Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершено, а обвинувальний акт після ознайомлення матеріалів захистом скерують до суду.

Продовження слідства

Кравченко повідомив, що правоохоронці відкрили окреме кримінальне провадження, щоб встановити повний маршрут руху благодійних коштів та виявити всіх можливих спільників.

Слідчі продовжують встановлювати власників криптовалютних гаманців, через які проходили гроші, а також перевіряють інші фінансові операції, які поки не увійшли до оголошених підозр.

Скандал із Гусаковим

Нагадаємо, 31-річний львів'янин Назарій Гусаков, який хворіє на спінальну м'язову атрофію (СМА), тривалий час збирав кошти на дороговартісне лікування. Він активно висвітлював свою історію в соціальних мережах та отримував підтримку від публічних осіб.

Водночас із літа 2024 року Гусаков почав безоплатно отримувати необхідний препарат у межах міської програми. Попри це, він не припинив збір коштів на ті самі ліки, що викликало суспільний резонанс.