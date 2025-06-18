Хворого на СМА активіста Назарія Гусакова підозрюють у шахрайстві: що відомо

У соцмережах розгорівся гучний скандал навколо 31-річного львів’янина Назарія Гусакова. Його підозрюють у маніпуляціях із грошима, зібраними на лікування смертельної хвороби.

Хто такий Назарій Гусаков

Назарій Гусаков - львів’янин, який з дитинства живе з рідкісною генетичною хворобою - спінальною м’язовою атрофією (СМА). Діагноз йому поставили у півтора року. До шести років він ще міг сидіти і рухати руками, однак із часом хвороба призвела до повної втрати рухових функцій. Зараз він може лише ворушити пальцями та головою.

Для підтримки життя Назарію необхідно щомісяця приймати дорогі препарати. У 2023 році він зазначав, що "економна" версія лікування обходиться у 5 тисяч євро на місяць. Частково препарати йому надає Львівська міська рада, однак, за словами самого Гусакова, цієї допомоги недостатньо. Тож чоловік постійно веде збори грошей через соцмережі.

У чому суть звинувачень проти Назарія Гусакова

У центрі скандалу, що розгорівся в соцмережах, опинилися фінансові питання, пов’язані зі зборами коштів на лікування Гусакова. Користувачі платформи X (Twitter) почали ставити під сумнів прозорість цих зборів, зокрема - відсутність звітності, повторне використання фото для ілюстрацій закупівель ліків і можливу непричетність частини коштів до медичних витрат.

Відсутність регулярної звітності

Головний закид - Гусаков не публікує відкритих і систематичних фінансових звітів, як саме витрачає пожертви. Люди, які донатили на його лікування, вказують, що не можуть перевірити, чи справді зібрані суми пішли на ліки.



Гусакова звинувачують у тому, що він не публікує звіти (скриншот зі сторінки користувача @ambivalent_s)

Один зі скріншотів показує приватне листування, де Назарій на прохання про звіт відповідає, що може надіслати чек лише "в порядку виключення". Сам він пояснює, що не проводить "збори" в класичному розумінні, а отримує постійну підтримку, "як підписку на Нетфлікс".

Повторне використання фото

Користувачі соцмереж виявили, що Назарій декілька разів використовував одне й те ж фото для ілюстрації придбання ліків. Це викликало підозру: чи справді ці ліки купувалися неодноразово, чи просто дублювалися пости для нових донатів.



У соцмережах розповідають, що Гусаков використовує одні і ті ж фото (скриншот зі сторінки користувача @svi_soudade)

Можливі зв’язки з онлайн-гемблінгом

Інший виклик недовіри - архівні пости Гусакова у соцмережах, де він згадує гру в покер і ставки. Деякі користувачі X припускають, що він міг мати залежність від азартних ігор і використовував пожертви не за призначенням. Прямих доказів цього наразі немає, але такі пости підірвали репутацію людини, яка публічно збирає великі суми грошей.



Гусаков розповідав про ставки (скриншот зі сторінки користувача @ekaterinalutik)

Неузгодженість із міською програмою

Окремі запитання виникли і до того, чому Гусаков продовжував активні збори коштів після того, як у червні 2023 року став учасником львівської програми забезпечення ліками від СМА.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, Назарій щомісяця безкоштовно отримує препарат "Еврісді" у дозуванні, визначеному лікарями. Хоча сам Гусаков заявляє, що йому не вистачає дози, повторну експертизу для її корекції він поки не пройшов. Тим часом продовжує заявляти про потребу в додаткових витратах - на реабілітацію, масажі, допоміжні засоби.

Підрив довіри медіа і донаторів

З огляду на відсутність чітких відповідей і звітів, навіть ті, хто підтримував його публічно - журналісти, блогери, редакції, - заявили, що почуваються "непевно" і очікують пояснень.

Позиція Дениса Бігуса щодо скандалу з Назарієм Гусаковим

Журналіст-розслідувач і редактор Bihus.Info Денис Бігус публічно відреагував на скандал довкола Назарія Гусакова, назвавши ситуацію "стрьомною" і такою, що виглядає "хр***во". Він визнав, що раніше підтримував Гусакова, бо історія хлопця з важким діагнозом здавалася справжньою, а заклики про допомогу - щирими.

Однак після появи в мережі численних постів із доказами відсутності фінансових звітів, повторного використання фото та сумнівів щодо витрат, Бігус заявив, що не може ігнорувати викликану недовіру:

"Я не знаю, що з цим робити. Але я знаю, що це виглядає хр***во. Я підтримував його - словом, публікацією, грошима. Це був вибір. Зараз це стрьомний досвід. Непевний. Неприємний", - написав журналіст у Facebook.

Він наголосив, що не хоче робити остаточні висновки, поки не побачить повної картини. Але вже зараз ситуація шкодить не лише репутації самого Гусакова, а й довірі до всієї сфери благодійності в Україні. Бігус також припустив, що навіть якщо частина претензій не підтвердиться, комунікація з боку Гусакова - провальна.

Позиція Андрія Садового щодо ситуації з Назарієм Гусаковим

Міський голова Львова Андрій Садовий публічно прокоментував ситуацію довкола Назарія Гусакова, наголосивши, що місто забезпечувало його лікування життєво необхідними препаратами.

За словами Садового, у 2023 році Львівська міська рада підписала меморандум із фармкомпанією "Рош Україна", і з червня 2024 року Назарій Гусаков став першим дорослим львів’янином, який безкоштовно отримує цей препарат. Щомісяця він отримує 3 флакони - відповідно до рекомендацій медиків.

Місто виділило 3,5 млн гривень на його лікування. Частину упаковок надає виробник безоплатно в межах домовленостей. Видача препарату здійснюється через поліклініку, і пацієнт має проходити періодичні обстеження. За словами мера, востаннє Гусаков мав пройти повторну експертизу для перегляду дозування, але досі цього не зробив.

Садовий відкрито визнав, що після початку програми сподівався, що Назарій припинить публічні збори. Проте збори коштів були поновлені. Сам Назарій пояснив, що йому потрібні додаткові витрати - на реабілітацію, масажі, засоби догляду тощо.

Позиція Гусакова

Станом на 18 червня Назарій не спростував і не підтвердив звинувачення напряму.

"Будь ласка, не донатьте мені, якщо ви рахуєте мої мільйони… Підтримуєте - добре. Не підтримуєте - не треба", - написав він у своєму Telegram.