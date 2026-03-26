Суд обрав запобіжний захід Гусакову у справі про шахрайство з донатами
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для Назарія Гусакова, якого підозрюють у привласненні пожертв на лікування СМА. Суд вирішив відправити його під нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00.
Цю інформацію РБК-Україна підтвердили джерела в правоохоронних органах.
Рішення ухвалили 26 березня під час судового засідання, у якому Гусаков і його адвокатка брали участь по відеозв'язку.
Прокурор просив цілодобовий арешт
Сторона обвинувачення наполягала на цілодобовому домашньому арешті. Прокурор пояснив: Гусаков може вільно перетинати кордон через інвалідність, а також є ризик знищення доказів.
За даними hromadske, адвокатка просила замінити цілодобовий арешт на нічний. За її словами, підозрюваний потребує двічі на день вентиляції легень і повинен виходити на свіже повітря.
"Його здоров'я суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, це виходити на відеозв'язок. Але не чинить ніяких перешкод слідству й дає покази", - сказала адвокатка.
Прокурор визнав, що у клопотанні справді не враховував потреби у вентиляції легень.
Виходити з місця проживання у Львові він зможе лише для отримання медичної допомоги. Також він зобов'язаний здати закордонний паспорт. Згодом генпрокурор Руслан Краченко підтвердив цю інформацію.
За версією слідства, Гусаков збирав кошти в соцмережах, заявляючи про нібито критичну потребу в дорогому препараті від СМА. Водночас, за інформацією Львівської міської ради, з червня 2024 року він отримував цей препарат безоплатно за рахунок місцевого бюджету.
Слідство вважає, що зібрані гроші могли витрачатися на азартні ігри, криптовалюту та особисті потреби. Сума збитків - 2 мільйони гривень.
Гусакову оголосили підозру за статтями про шахрайство (ст. 190 КК України) та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України).