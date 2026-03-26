Суд обрав запобіжний захід Гусакову у справі про шахрайство з донатами

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для Назарія Гусакова, якого підозрюють у привласненні пожертв на лікування СМА. Суд вирішив відправити його під нічний домашній арешт з 22:00 до 06:00.

Рішення ухвалили 26 березня під час судового засідання, у якому Гусаков і його адвокатка брали участь по відеозв'язку.

Прокурор просив цілодобовий арешт

Сторона обвинувачення наполягала на цілодобовому домашньому арешті. Прокурор пояснив: Гусаков може вільно перетинати кордон через інвалідність, а також є ризик знищення доказів.

За даними hromadske, адвокатка просила замінити цілодобовий арешт на нічний. За її словами, підозрюваний потребує двічі на день вентиляції легень і повинен виходити на свіже повітря.

"Його здоров'я суттєво погіршилось. Він у туалет сам сходити не може. Його треба віднести туди. Він не може прибувати до суду аж ніяк. Все, що може, це виходити на відеозв'язок. Але не чинить ніяких перешкод слідству й дає покази", - сказала адвокатка.

Прокурор визнав, що у клопотанні справді не враховував потреби у вентиляції легень.

Виходити з місця проживання у Львові він зможе лише для отримання медичної допомоги. Також він зобов'язаний здати закордонний паспорт. Згодом генпрокурор Руслан Краченко підтвердив цю інформацію.