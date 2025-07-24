Шахрайство на мільйон: Гусакову заочно повідомили про підозру

Назарій Гусаков збирав пожертви на лікування СМА, незважаючи на те, що ліки йому надавали безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України в Telegram .

У поліції зазначили, що Гусакова офіційно безоплатно забезпечували препаратом для лікування спинної м'язової атрофії в рамках міської програми. Незважаючи на це, він продовжував збирати гроші на придбання цього ж препарату.

При цьому фігурант для зборів використовував підтримку публічних осіб і розміщував заклики в соцмережах.

"У результаті таких дій протягом 2023-2024 років він заволодів коштами громадян на загальну суму понад 1,3 мільйона гривень", - додали правоохоронці.

З цієї причини йому оголосили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Наразі фігурант перебуває за кордоном.