В деле о мошенничестве Назария Гусакова новый поворот: в чем его подозревают теперь

Следователи установили, что львовянин, собиравший благотворительные пожертвования на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА), проводил деньги через сложную финансовую систему, чтобы скрыть их происхождение. В частности, схема включала следующие этапы:

вывод средств через криптовалютные платформы Binance и WhiteBIT;

распределение денег более чем на 1 170 банковских карт подставных лиц;

конвертация в USDT и переводы между многочисленными криптокошельками.

Судебная экспертиза подтвердила, что общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн.

Рост количества потерпевших и признание вины

В ходе расследования правоохранители обнаружили новые факты обмана граждан:

количество подтвержденных пострадавших выросло с 34 до 96 человек ;

; размер установленного ущерба увеличился с 1,3 млн грн до более 2 млн грн.

Сейчас подозреваемый сотрудничает со следователями, дает показания и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах завершено, а обвинительный акт после ознакомления материалов защитой будет направлен в суд.

Продолжение следствия

Кравченко сообщил, что правоохранители открыли отдельное уголовное производство для установления полного маршрута движения благотворительных средств и выявления всех возможных сообщников.

Следователи продолжают устанавливать владельцев криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги, а также проверяют другие финансовые операции, пока не вошедшие в объявленные подозрения.

Скандал с Гусаковым

Напомним, 31-летний львовянин Назарий Гусаков, болеющий спинальной мышечной атрофией (СМА), долгое время собирал средства на дорогостоящее лечение. Он активно освещал свою историю в социальных сетях и получал поддержку публичных лиц.

В то же время, с лета 2024 года Гусаков начал безвозмездно получать необходимый препарат в рамках городской программы. Несмотря на это, он не прекратил сбор средств на то же лекарство, что вызвало общественный резонанс.