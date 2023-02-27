Справи Майдану: екс-командира "Беркуту" судитимуть за масові розстріли активістів

Обвинувальний акт щодо колишнього командира скерували до суду.

За даними розслідування, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві міліціонери роти спецпризначення під керівництвом командира та разом з ним, застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

Внаслідок цього загинуло 48 учасників акцій протесту, ще 90 отримали вогнепальні поранення.

Надалі знаряддя вчинення злочину були викрадені за вказівкою обвинуваченого, потім їх пошкодили та приховали. Під час розслідування частину з них знайшли та ідентифікували.

Колишньому командиру роти інкримінували перешкоджання проведенню мирних акцій протесту, перевищення службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчинення терористичного акту, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, умисні вбивства та закінчені замахи на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викрадення табельної вогнепальної зброї.

Обвинувальний акт скерували до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою через переховування обвинуваченого в Росії та набуття її громадянства. Окрім того, йому заочно обрали запобіжний захід - тримання під вартою.

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