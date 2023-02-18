Розгін студентів і не тільки. У понад 40 справах Майдану спливають строки давності

Строки давності у частині справ, які стосуються розгону студентів на Майдані, спливають вже у грудні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника департаменту Офісу генерального прокурора у справах "Майдану" Олексія Донського в ефірі телемарафону.

"У нас в кінці цього року закінчуються строки давності по частині справ - це 22 справи про тяжкі злочини", - йдеться у заяві.

Донський зазначив, що в лютому наступного року закінчаться строки давності ще по 22 справах.

"Наприклад, це по справі 30 листопада та 1 грудня. Це 365 стаття, і по цьому злочину строки давності закінчуються", - уточнив прокурор.

Мова йде саме про побиття студентів на Майдані.

Стаття 365 ККУ - "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу''.