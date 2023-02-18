Розстріли на Майдані: прокурор повідомив, коли очікувати на вирок для "беркутівців"

Вирок у справі щодо розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року буде проголошений вже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника департаменту Офісу генерального прокурора у справах "Майдану" Олексія Донського в ефірі телемарафону.